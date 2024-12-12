الحلبي استقبل الرئيس الجديد لل"آي.سي." واطلع على مغادرة النازحين المدرسة الكويتية في الفاعور

إستقبل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، الرئيس الجديد لمدرسة ال "آي سي" في بيروت توبن وايت ،يرافقه نائب الرئيس لشؤون الخريجين والتطوير مفيد بيضون و مروان الحلبي ، وذلك في زيارة تعارف ومجاملة لمناسبة تسلمه مهام رئاسة المدرسة في بيروت.

ورحب الوزير الحلبي برئيس المدرسة وبيضون، معبرا عن تقديره "للمستوى الذي سارت عليه ، وتقديم العلم بجودة عالية للتلامذة من لبنانيين ومقيمين في لبنان"، مؤكدا ان "هذه المدرسة العريقة والمميزة لعبت دورا أساسيا مع المدارس المماثلة لها في إعداد أجيال متمكنة علميا وثقافيا واجتماعيا" .

واشار إلى" أننا شهدنا في خلال مسؤوليتنا عن التربية مختلف أنواع الأزمات والحروب ، لكننا لم نتراجع ولم نفقد الأمل ، بل حافظنا على التعليم وابتكرنا الحلول للمشاكل وتابعنا إنجاز المناهج التربوية".

من جهته، شكر الرئيس توبن وايت الوزير الحلبي على الإستقبال وعلى "رعاية القطاع التربوي واتخاذ القرارات بفتح المدارس بكل حكمة ، مما أسهم في إعادة دورة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق الإستقرار التدريجي في القطاع التربوي وفي المجتمع" ، مؤكدا ان "المدرسة التزمت توجيهات الوزارة بالإبقاء على التعليم الحضوري إلى جانب التعليم من بعد حتى رأس السنة" .

ثم اجتمع الوزير الحلبي مع النائب محمد سليمان على رأس وفد ضم رئيس بلدية الفاعور في البقاع غازي الشريف ومدير مدرسة الآفاق في وادي خالد عمر العلي، واطلع منهم على مغادرة النازحين المدرسة الكويتية في الفاعور، وتنظيفها وقد أصبحت جاهزة لاستقبال التلاميذ، وطلبت البلدية تكليف أحد أفراد الهيئة التعليمية للتسجيل سيما وانه تم إعداد لائحة جانبية تضم 711 متعلما ما يشكل السعة الكاملة للمدرسة، ووعد الوزير بتكليف معلمة غدا بهذه المهمة، ومباشرة ترتيب المدرسة وتشغيلها وتغذية صندوقها وقد تبرع النائب سليمان بمبلغ خمسة آلاف دولار لصندوق المدرسة من أجل بداية تشغيلها.

كذلك اطلع الوزير الحلبي على حاجة مدرسة الآفاق في وادي خالد إلى التوسعة لاستقبال تلامذة جدد ، وكلف الوزير الإدارة الكشف على المبنى الإضافي للسير قانونيا في عملية التوسعة.