الكرملين: بوتين لم يتلق دعوة لحضور حفل تنصيب ترامب

أعلن الكرملين إنه لم يتلق دعوة لحضور حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يوم 20 كانون الثاني المقبل. ونقلت شبكة "سي.بي.سي" الإخبارية عن مصادر عديدة لم تسمها قولها إن "ترامب دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ للحفل".

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