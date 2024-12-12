يديعوت أحرونوت: نتانياهو يجتمع مع مستشار الأمن القومي الأميركي لبحث مفاوضات صفقة التبادل

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يجتمع مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لبحث مفاوضات صفقة التبادل".

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