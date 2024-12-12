جعجع بعد اسبوع على مقتل رولان المر: تخلي بعض الأجهزة الأمنية عن مسؤولياتها هو أفظع من الجريمة

اشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى مرور أسبوع على قتل رولان المر، وحتى اللحظة لم يتم توقيف المجرمين. واعتبر إن تخلي بعض الأجهزة الأمنية عن مسؤولياتها هو أفظع من الجريمة، لأنه يشجِّع على الإجرام والإفلات من العقاب والعدالة، الأمر الذي لا يمكن ان نسمح به.

واوضح جعجع في كلمة له، بانه بعد التخاذل الذي لمسناه مع انطلاق التحقيقات، بدأت تردنا معلومات عن جدية في التحقيقات التي تتولاها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التي انتقل الملف إليها، ولذلك نطالبها بالإسراع في عملها، خصوصا ان من ارتكب الجريمة معروفون بالاسم والصورة، ولا مبرِّر إطلاقا بعدم التحقيق مع من يجب التحقيق معهم، وتوقيف من يجب توقيفهم.