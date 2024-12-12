المرابطون: شغلنا الشاغل اليوم على المستويات السياسية والأمنية كافة هو تأمين المقومات الأساسية لتسليح جيشنا

رأت حركة الناصريين المستقلين - المرابطون، في بيان، ان" جيشنا الوطني يتقدم اليوم إلى حدودنا الجنوبية، للقيام بواجبه الأساسي وتحمّل مسؤولياته الوطنية في تأمين السيادة واستعادة الكرامة الوطنية وتحقيق الاستقلال الحقيقي في مواجهة العدو الاسرائيلي، إن دخول أبنائنا في الجيش الوطني إلى بلدة الخيام، بلحمه ودمه، وإرادته في القتال من أجل وطنه بإمكانياته المعدومة، يؤكد المؤكد أن جيشنا هو جيش الشرف والتضحية والوفاء، وجيش كل لبنان العابر للطوائف والمذاهب".
واشارت الى ان "ما يجري من حولنا في جغرافية المشرق العربي، من متغيرات تاريخية وبخاصة ما يجري على جغرافية سوريا، يدفعنا جميعاً في لبنان الوطن، إلى الوقوف مع جيشنا قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا، في مواجهة التطورات الخطيرة، في كل الاتجاهات الاستراتيجية وأن يكون شغلنا الشاغل اليوم على المستويات السياسية والأمنية كافة، هو تأمين المقومات الأساسية لتسليح جيشنا اللبناني ليصوننا ويحمينا ويؤمن مستقبل أولادنا".
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