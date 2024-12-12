رئيس الدولة يهنئ ملك المغرب بالفوز بتنظيم كأس العالم 2030

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة والشعب المغربي بالفوز بتنظيم كأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال.

وقال سموه في منشور بحسابه الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "كما أهنئ أخي جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي بالفوز بتنظيم كأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، وأثق في أن تنظيم هذا الحدث العالمي سيكون استثنائياً. تمنياتي للقائمين عليه بالتوفيق والنجاح".