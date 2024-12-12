الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الذخائر المتفجرة في سوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء مخاطر الذخائر المتفجرة في سوريا مع استمرار التنقل الكبير للأشخاص والغارات الجوية والأعمال العدائية التي تؤثر على أجزاء واسعة من البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي في نيويورك إن شركاء المنظمة اكتشفوا أكثر من 50 حقل ألغام خلال الأيام العشرة الماضية، ما يشكل عائقًا أمام حركة المدنيين وتوصيل السلع والخدمات، مضيفا أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون دعم الاستجابة الإنسانية في سوريا، حيث تستأنف الأنشطة تدريجيًا في الخليج 365 الأكثر استقرارًا، مشيرا إلى أن محطات المياه في مدينة الحسين أعيد تشغيلها، مما يعود بالفائدة على سكان حمص وحماة.

وفي شمال شرق سوريا، أوضح دوجاريك أن الأوضاع الأمنية تعيق الأنشطة الإنسانية، لكن شركاء المنظمة تمكنوا من توزيع مساعدات تشمل خيامًا، مراتب، بطانيات، أكياس نوم، ومصابيح شمسية في مراكز إيواء النازحين في الطبقة والرقة.

بدوره أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر ضرورة استمرار تدفق المساعدات الحيوية والخدمات الأساسية في سوريا، مشددًا على أن العاملين في المجال الإنساني سيواصلون دعم الشعب السوري رغم التحديات.

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