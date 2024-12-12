الدفاع المدني: انتشال جثمان شهيد من داخل سيارة تعرضت لغارة اسرائيلية في بيت ليف و3 من داخل سيارة ببنت جبيل

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، خلال الـ24 ساعة الأخيرة الماضية: محافظة النبطية - انتشال جثمان شهيد من داخل سيارة تعرضت لغارة اسرائيلية في بلدة بيت ليف ونقله إلى مستشفى تبنين الحكومي، توازياً اخماد حريق السيارة نفسها. - انتشال جثامين ٣ شهداء من داخل سيارة تعرضت لغارة اسرائيلية في منطقة بنت جبيل ونقلهم إلى مستشفى صلاح غندور. محافظة بيروت - استمرار عمليات البحث ورفع الأنقاض للعثور على مفقودة في منطقة البسطة الفوقا. ضاحية بيروت الجنوبية - جرف اتربة وركام في منطقة بئر العبد مقابل محطة دياب. خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في حاصبيا، عالية و كيفون".

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