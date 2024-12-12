بلدية إيلات: إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي في سماء المدينة

افادت بلدية إيلات، عن "إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي في سماء المدينة".

وكانت قد افادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "تشويش على نظام "جي بي إس" في منطقة تل أبيب ووسط إسرائيل في أعقاب تسلل المسيرة".

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، "محاولة اعتراض مسيرة في إيلات وسلاح الجو يطارد مسيرة ثانية في عسقلان وأسدود".