وزارة التجارة الصينية: بكين منفتحة على الحوار مع الفريق الاقتصادي لترامب

اعلنت وزارة التجارة الصينية إن بكين منفتحة على التواصل والحوار مع الفريق الاقتصادي والتجاري لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

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