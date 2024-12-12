اشار مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام في بيان، الى انه "تُنبه المديرية العامة للأمن العام المواطنين الى عدم الوقوع ضحية بعض الشركات التي تقوم بتوظيف أشخاص للقيام بأعمال تقنية من خلال تطبيقات معينة على الأراضي اللبنانية لقاء مبالغ مالية، كونها تخدم جهات استخباراتية خارجية ومنها العدو الإسرائيلي مما يعرضهم للمساءلة القانونية".

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام: لعدم الوقوع ضحية شركات توظّف أشخاصا للقيام بأعمال تقنية من خلال تطبيقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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