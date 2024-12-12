الجيش الإسرائيلي: دفاعاتنا الجوية اعترضت جنوبي البلاد طائرة مسيرة جاءت من الشرق دون أضرار أو إصابات

اوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "المسيرة التي تم اعتراضها أطلقت من اليمن ومسارها كمسار المسيرة التي سقطت في يافنيه"، مشيرة الى أن "خلال الشهر الأخير أطلقت من اليمن 5 صواريخ باليستية ومسيرتان".

وكان قد اعلن الجيش الإسرائيلي، أن "دفاعاتنا الجوية اعترضت جنوبي البلاد طائرة مسيرة جاءت من الشرق دون أضرار أو إصابات".