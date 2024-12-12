اوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "المسيرة التي تم اعتراضها أطلقت من اليمن ومسارها كمسار المسيرة التي سقطت في يافنيه"، مشيرة الى أن "خلال الشهر الأخير أطلقت من اليمن 5 صواريخ باليستية ومسيرتان".
وكان قد اعلن الجيش الإسرائيلي، أن "دفاعاتنا الجوية اعترضت جنوبي البلاد طائرة مسيرة جاءت من الشرق دون أضرار أو إصابات".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: دفاعاتنا الجوية اعترضت جنوبي البلاد طائرة مسيرة جاءت من الشرق دون أضرار أو إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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