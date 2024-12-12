النشرة: مسؤولون من "تحرير الشام" تدخلوا لمعالجة حادثة دخول أحد الأشخاص إلى كنيسة آيا صوفية في السقيلبية

بعد إنتشار فيديو، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر دخول أحد الأشخاص كنيسة آيا صوفية في السقيلبية في سوريا، حيث عبث فيها خراباً بحجة أن الروس بنوا هذه الكنيسة، أفادت مصادر "النشرة" بأنه تم التواصل سريعاً مع المسؤولين في هيئة "تحرير الشام"، الذين بادروا إلى التدخل من أجل معالجة الموضوع، تحت عنوان أن هذه الحادثة فردية.

كما أشارت إلى أنهم عرضوا أن يتم تصليح ما كل ما قد خرب، نظراً إلى أن الشخص الذي دخل الكنيسة أحدث فوضى تتعلق بترتيب المقاعد بشكل أساسي دون أن يجد ما يمكن أن يسرقه، بالإضافة إلى وضع أشخاص بالقرب من المكان لعدم تكرار ما حصل، مع التشديد على حرية ممارسة الشعائر الدينية وعدم التعرض لأي شخص.