بعد إنتشار فيديو، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر دخول أحد الأشخاص كنيسة آيا صوفية في السقيلبية في سوريا، حيث عبث فيها خراباً بحجة أن الروس بنوا هذه الكنيسة، أفادت مصادر "النشرة" بأنه تم التواصل سريعاً مع المسؤولين في هيئة "تحرير الشام"، الذين بادروا إلى التدخل من أجل معالجة الموضوع، تحت عنوان أن هذه الحادثة فردية.
كما أشارت إلى أنهم عرضوا أن يتم تصليح ما كل ما قد خرب، نظراً إلى أن الشخص الذي دخل الكنيسة أحدث فوضى تتعلق بترتيب المقاعد بشكل أساسي دون أن يجد ما يمكن أن يسرقه، بالإضافة إلى وضع أشخاص بالقرب من المكان لعدم تكرار ما حصل، مع التشديد على حرية ممارسة الشعائر الدينية وعدم التعرض لأي شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مسؤولون من "تحرير الشام" تدخلوا لمعالجة حادثة دخول أحد الأشخاص إلى كنيسة آيا صوفية في السقيلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.