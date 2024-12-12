استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية خلال اقتحامها مخيم بلاطة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ترافق ذلك مع حملة دهم وتفتيش واسعة، واعتقال ثلاثة فلسطينيين من المدينة.

وفي السياق اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، وسط إطلاق نار وقنابل غازية تجاه الفلسطينيين، كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من مدن بيت لحم و رام الله وطولكرم، وداهمت عددا من المنازل واعتدت على سكانها.

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