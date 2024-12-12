شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الخميس 12 ديسمبر: مارس الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الثور شجاع يحاول دائماً أن يكون فى المقدمة، إنسان واثق من نفسه، بسيط فى التعامل مع الآخرين، علاقاته بالأشخاص المحيطين به تكاد تكون ممتازة، بارع فى الحديث، يعرف معنى التفكير السليم ومنطقى.

برج الثور فى حظك اليوم 12 ديسمبر

صفات مواليد الثور عنيد جدًا غيور جدًا ومحب بدرجة عالية مخلص فى حبه يكره الخيانة والكذب، محب للرحلات وللطبيعة الخلابة ويستمتع بالهواء الطلق.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور منة عرفة، وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

لا تشعر بالإحباط من عدم إحساس أحد بما تفعله، سيلاحظون كل ما تفعله قريبًا وسيشكرونك عليه كذلك، وحتى يحدث هذا لا بأس بأن تدلل نفسك بفناجين من القهوة وشىء تحبه، هذه الأشياء مفيدة جدًا فى منحك ما يلزم من الطاقة لمواصلة العمل.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

يراودك شعور غامض جدًا ومثير بشأن التواصل مع حبك الجديد، اليوم، ستواجه صعوبة فى التركيز على الأشياء العملية خلال يومك من فرط افتتانك بالرومانسية.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

تشعر اليوم بالكسل وستجد نفسك غير راغب فى ممارسة التمارين الرياضية، كما هو الحال معك منذ أيام، لكن حاول ألا تستجيب لهذا الكسل لأنك بحاجة شديدة إلى التمرينات.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

الحماس العاطفى يسيطر عليك بشدة هذا اليوم، ليس فقط بشكل رومانسى ولكن على كل الأصعدة، ستنجح اليوم فى جذب انتباه أصحاب النفوذ، وستكون قادرًا على بث الحماس فى الآخرين وقد تكون قوة دافعة نحو إحداث تغييرات كبيرة أنت بحاجة إليها لفترة طويلة.