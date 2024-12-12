الحكومة السورية: الأولوية للاستقرار والخدمات الأساسية

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (الاتحاد، وكالات)

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال المؤقتة في سوريا محمد البشير، إن حكومته ستعمل على ضمان الاستقرار، وتقديم الخدمات الأساسية في البلاد.

وأشار البشير إلى أن حكومته ستستمر في السلطة حتى مارس 2025، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا» أمس.

وذكرت الوكالة أن «حكومة تصريف الأعمال ستعطي الأولوية للمهام الضرورية، مثل ضمان الأمن، والحفاظ على الاستقرار، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب».

وأعلن البشير أن الحكومة ستضمن حقوق جميع الأديان، ودعا ملايين السوريين الذين لجأوا إلى الخارج للعودة إلى بلادهم.

ودعا نحو 6 ملايين سوري، يشكلون ربع السكان، فروا من البلاد منذ عام 2011 إلى العودة من أجل إعادة البناء، وتحقيق الازدهار. وأضاف البشير أن سوريا ليس لديها حالياً سيولة بالعملات الأجنبية، وأشار إلى أن الحكومة ما زالت تجمع بيانات عن القروض والسندات، وقال: إن وضع البلاد المالي بالغ السوء.

وتحاول الإدارة الجديدة الحصول على تمويل لإعادة إعمار سوريا والتي ستكون مهمة ضخمة بعد حرب استمرت 13 عاماً.

وقال البشير، أمس الأول، إن الوقت قد حان لعودة الاستقرار والهدوء إلى البلاد، مشيراً في بيان إلى السعي لـ«تقديم الخدمات الأساسية للشعب، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة لسوريا تحقق تطلعات المجتمع السوري».

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام سورية، أمس، عن حكومة تصريف الأعمال قولها: إن الحياة بدأت تعود تدريجياً إلى معظم المحافظات والمدن السورية مع استئناف الخدمات الأساسية.