شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 12 ديسمبر: تصرف بحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبناء برج الميزان، يتمتعون بالتوازن، يكرهون الكذب والخيانة، يفضلون الحياة وسط جماعة، لديهم أصدقاء كثر، يعملون بجدية ويعشقون مد يد العون لمن يحتاجهم، أناس يفكرون بالعقل والمنطق.

برج الميزان فى حظك اليوم 12 ديسمبر

مولود برج الميزان، يعترف بالخطأ ويسعى لتصحيحه ولا يهاب من حوله فى الحق، متوازن فى علاقته، دبلوماسى يكسب ثقة الآخرين بمنتهى البساطة، مخلص فى حبه يسعى لإسعاد الحبيب بكل ما يمتلك.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان فريد الأطرش، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

حاول أن تتعامل مع الضغوط والمسئوليات التى تواجهك هذه الفترة بشخصيتك وحكمتك وصبرك المعهود، فأنت قادر على تخطى أى مشكلات أو صعوبات مهنية قد تواجهك.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حاول إنقاذ الوضع مع الشريك سريعاً قبل خسارته إلى الأبد، وحاول هذه الفترة أن تتواصل مع الشريك بشكل دائم حتى يوفر ذلك عليكما الكثير من العراقيل.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

ربما تتعرض لأزمة قلبية شديدة هذه الأيام تتسبب فى حدوث إغماء نتيجة تناولك بعض الأطعمة غير الصحية، مما يتسبب فى نقلك للمستشفى والإبقاء فى الفراش لمدة أيام.

برج الميزان توقعات علماء الفلك لمواليد الفترة المقبلة

يرى علماء الفلك أن هذا الأسبوع سوف يشعر مواليد برج الميزان ببعض التكدس فى العمل نتيجة تراكم بعض الأعمال عليهم دون إنهائها، ما يتسبب فى إضعاف حالتهم الصحية بشكل ملحوظ، لكن الأمر فى النهاية سيترك انطباعا هائلا عنهم عند الرؤساء والمديرين فى مجال العمل.