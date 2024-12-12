شكرا لقرائتكم خبر عن هادية وآمنة.. العنصر النسائى يسيطر فى الاتحادات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

اقترب ماراثون الانتخابات بالاتحادات الرياضية من الانتهاء حيث يتبقى 6 اتحادات لم تعقد جمعياتها العمومية حتى الان، ووسط هوجة الانتخابات ظهر العنصر النسائي ليسيطر على رئاسة اتحادى الاسكواش والريشة الطائرة.

هذا بخلاف عضوات مجالس الإدارات فى مختلف الاتحادات.

آمنة الطرابلسي

فى اتحاد الاسكواش نجحت آمنة الطرابلسى فى رئاسة اتحاد الاسكواش بعد حصولها على 7 أصوات من 11 صوت.

شغلت آمنة الطرابلسي منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، بالمجلس السابق برئاسة عاصم خليفة، بعدما اكتسبت عدداً كبيراً من أصوات الجمعية العمومية خلال الدورة الانتخابية الجديدة.

وحصدت آمنة الطرابلسى لقب بطولة العالم للناشئات، وتخرجت فى كلية الهندسة.

هادية حسنى

وفى الريشة الطائرة نجحت هادية حسنى فى التربع على كرسى رئاسة الاتحاد بعد الحصول على 8 تصوات مقابل صوت لمنافسها على حسب الله.

وتعد هادية حسنى اول سيدة ترأس اتحاد الريشة الطائرة فى تاريخ الاتحاد.

هادية حسني شاركت في الأولمبياد ثلاث مرات من قبل، حيث شاركت في بكين 2008، ولندن 2012، وطوكيو 2020 وهي أول إفريقية تحقق فوزًا في أي مباراة بالريشة الطائرة في تاريخ الأولمبياد.