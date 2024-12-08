شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض شركة الأهلى للمنشآت الرياضية بإدارة الحقوق التسويقية للاستاد الجديد والمدينة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، في اجتماعه الذي عُقد اليوم تفويض شركة الأهلي للمنشآت الرياضية بإدارة كافة الحقوق التسويقية والتجارية الخاصة باستاد الأهلي الجديد، وكذلك كافة الحقوق الخاصة بجميع منشآت المدينة الرياضية التي سوف يطلق عليها اسم الأهلي وتحمل علامته التجارية.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، في اجتماعه اليوم تكليف المهندس خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي خلال الفترة القادمة، ولحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة، والتي ستجرى خلالها الانتخابات وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي.

على جانب آخر، كشف كمال الديساوي، نائب رئيس نادى الوداد المغربى، عن قائمة الجوائز المالية للأندية المشاركة فى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتى تشهد مشاركة النادى الأهلي.