تكنولوجيا: صور مسربة لهيكل هواتف iPhone 17 Pro تؤكد على تصميم الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار تقرير سابق إلى أن ابل تخطط لدعم هواتف iPhone 17 بتصميم للكاميرة مستوحى من هاتف Pixel 9 Pro، واليوم تكشف أحدث التسريبات المصورة عن تصميم هيكل هواتف iPhone 17 Pro الذي يؤكد على هذه التفاصيل.

تشغل سلسلة iPhone 17 العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، واليوم تعود التسريبات لتسليط الضوء على إصدارات Pro بشكل خاص.

ولقد كشف تقرير سابق على أن ابل تستعد لإجراء تغيير في تصميم وحدة الكاميرة في الجيل القادم من هواتف الأيفون، بينما تشير التفاصيل الجديدة إلى أن التغيير المتوقع في تصميم وحدة الكاميرة سيشمل هاتفي iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max.

أيضاً إلى جانب التصميم الأفقي لوحدة الكاميرة في هواتف Pro تؤكد الصور المسربة لهيكل الهواتف على ما جاء من تفاصيل في تقرير نشر عبر “The Information” حول إنتقال ابل لتصميم من الألومنيوم في هاتفي iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max.

كما تظهر الأزرار المادية في إطار الهيكل بنفس التصميم المميز لهواتف iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max دون أي تغيير، أيضاً تشير التوقعات إلى أن الفتحة الكبيرة لوحدة الكاميرة ستحصل على غطاء خاص من ابل، لذا لن تتميز إصدارات ابل القادمة بالمظهر الزجاجي التقليدي الذي قدم في الهواتف الذكية حتى الآن.

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