انت الان تتابع خبر لامي بعد اتصاله بالسوداني: من المهم التحدث مع رئيس وزراء العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان السوداني تلقى، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الأحداث على الساحة السورية.

فيما أكد رئيس الوزراء، خلال الاتصال، موقف العراق الثابت إزاء ضرورة الحفاظ على أمن سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها، والسلم الأهلي في ظلّ الإرادة الحرّة للشعب السوري الشقيق، واحترام خياراته وتنوعه الاجتماعي والإثني والثقافي، مشيراً إلى ضرورة أن تضطلع الدول الكبرى بدورها لوقف المأساة في غزة.