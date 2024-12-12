انت الان تتابع خبر وزير صحة "حكومة الجولاني" غائب عن مؤتمر وزراء الصحة العرب ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، انه لم يتم تسجيل حضور وزير الصحة السوري في مؤتمر المجلس التنفيذي لوزراء الصحة العرب الذي انطلق في بغداد اليوم بدورته 61.ووزير الصحة السوري هو وزير حكومة تمشية الاعمال التي تم تشكيلها منذ يومين برئاسة محمد البشير، وتم تكليف مازن محمد دخان وزيرا للصحة في هذه الحكومة، التي لا تزال جميع دول العالم تراقبها ولا تعلم كيفية التعامل معها لحين استقرار الأوضاع السورية.

ويأتي ذلك، بالرغم من ان العلم السوري الجديد تم رفعه في العديد من سفارات سوريا في دول العالم وحتى في بغداد.

وتضم الحكومة الجديدة، التي يقودها محمد البشير، 12 حقيبة وزارية وتهدف إلى تسيير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية الحساسة، حتى وضع دستور جديد، ويشرف على الحكومة مجموعة من الشخصيات من بينهم أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) قائد هيئة تحرير الشام، ومحمد غازي الجلالي رئيس الوزراء السوري السابق، وتسعى إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، تعزيز الوحدة الوطنية، واستعادة العلاقات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي.