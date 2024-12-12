"الجزيرة": 71 قتيلاً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة 58 منهم وسط القطاع وجنوبه

أفادت مصادر طبية لقناة "الجزيرة"، عن سقوط 71 قتيلاً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة 58 منهم وسط القطاع وجنوبه".
وكان قد أعلن المرصد الأورومتوسطي، أن "الجيش الإسرائيلي يستهدف الطواقم الطبية شمال قطاع غزة في مسعى لتدمير النظام الصحي وفرض ظروف معيشية مميتة للفلسطينيين"، لافتاً الى أن "الجيش الإسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمالي غزة أكثر من 20 مرة خلال الأيام العشرة الماضية ما أسفر عن إصابة أفراد من الطواقم الطبية والمرضى".
وذكر المرصد، أن "الجيش الإسرائيلي قتل 1057 من الطواقم الطبية بغزة منذ 7 تشرين الأول 2023".
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