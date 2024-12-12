الامارات | اكتشاف كنوز أثرية خلال أعمال صيانة في أثينا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الثقافة اليونانية، أول من أمس، اكتشاف تمثال قديم من الرخام الأبيض وقطع أثرية أخرى من العصر الروماني، أثناء أعمال تركيب شبكة للغاز الطبيعي بمنطقة الأكروبوليس في أثينا.

وعلى مسافة أقل من 500 متر من مسرح هيرودس أتيكوس الحجري الروماني، في الجزء السفلي من الأكروبوليس، عُثر على «تمثال لرجل مقطوع الرأس على شاكلة تمثال هيرميس لودوفيسي، يعود تاريخه إلى العصر الإمبراطوري بين القرنين الأول والخامس».

واكتُشفت القطع الأثرية في خندق حُفر لتركيب شبكة للغاز في الحي.

وبيّنت معلومات أولية من علماء الآثار أن التمثال المكتشف «في حالة جيدة إلى حد ما.. وكان داخل هيكل مبني من الطوب المستطيل» شكّل جزءاً من «الفيلات التي بناها البرجوازيون الأغنياء في ذلك الوقت».

وقالت رئيسة دائرة الآثار في أثينا، إيلينا كونتوري: «من المهم مواصلة أعمال التنقيب، وجمع كل الاكتشافات والتأكد من عدم فقدان أي دليل» لتحديد فترة هذه القطع، وفق صحيفة «كاثيميريني» اليونانية.

وفي الأغلب تُكتشف قطع أثرية في أثينا ومناطق أخرى من اليونان أثناء أعمال الصيانة على الطرق، أو في مواقع بناء خاصة أو عامة، ما يبرز الثروة الأثرية في البلاد التي يعود تاريخها إلى العصور القديمة، وتتطلب هذه الاكتشافات تدخل الخدمات الأثرية.