تكنولوجيا: هواتف Huawei nova 13 وnova 13 Pro تنطلق للأسواق العالمية بتجربة سيلفي إستثنائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اطلقت هواوي اليوم بشكل رسمي للأسواق العالمية جيل جديد من هواتف nova، حيث قدمت هواوي اليوم هاتفي Huawei nova 13 وnova 13 Pro مع سماعة FreeBuds Pro 4 اللاسلكية.

إذا كنت من عاشقي تصوير السيلفي فإن هواوي لديها الآن جيل جديد من هواتف nova يستهدف بشكل خاص التركيز على تجربة تصوير السيلفي بأعلى كفاءة، حيث تنطلق سلسلة هواتف nova 13 للأسواق العالمية بكاميرة سيلفي بزوايا عرض فائقة الإتساع ودقة 60 ميجا بيكسل ببعد بؤري 17مم و100 درجة لتصوير لقطات السيلفي الجماعية بأعلى كفاءة.

وتقدم هواوي الإصدارات الثلاثة بتصميم مميز بنقوش بتقنية النانو مع ثلاثة إختيارات في الألوان بين الأخضر، والأسود والأبيض، على أن تقدم هواوي قريباً إختيار أخر في الألوان وهو اللون البنفسجي.

من جانب أخر يتميز هاتف nova 13 Pro بشاشة LTPO بحجم 6.78 إنش، بمعدل تحديث متغير ودعم ميزة “Always-On”، كما يأتي الهاتف بمعايير IP65.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي إصدار Pro باثنان من كاميرات telephoto، على أن تتميز الكاميرة الأولى في الجهة الخلفية بدقة 12 ميجا بيكسل وبعد بؤري 69مم، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي فرعية بدقة 8 ميجا بيكسل وعدسات telephoto وبعد بؤري 52مم والتي تقدم مرونة أكبر عند تصوير السيلفي أو portraits.

ويضم الهاتف كاميرة رئيسية في الجهة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل مع عدسات متغيرة من (f/1.4 إلى f/4.0) لآداء أفضل في ظروف الإضاءة المختلفة، كما تدعم الكاميرة ميزة التثبيت البصري.

بينما يأتي هاتف nova 13 بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسات ثابتة بفتحة f/1.9 إلا أن الكاميرة في هذا الإصدار لا تدعم التثبيت البصري، أيضاً تأتي الكاميرة الأخيرة بدقة 8 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع.

وتدعم هواوي كلا الهاتفين بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، كما ينطلق هاتف nova 13 للأسواق العالمية بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت وسعر 549 يورو.

بينما يأتي هاتف nova 13 Pro بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 699 يورو.

سماعة Huawei FreeBuds Pro 4

تتميز سماعة FreeBuds Pro 4 برأس للسماعة مميز من الفوم للعزل السلبي للضوضاء في المكالمات، كما تضم السماعة عدد 4 من الميكروفونات، مع ميزة خفض الضوضاء التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي، حيث تؤكد العملاق الصيني على إمكانية عزل 100 ديسيبل من الضوضاء.

كما تدعم السماعة اللاسلكية ميزة الإتصال المزدوج بالأجهزة لبث الصوتيات عبر الهاتف وجهاز الحاسب في نفس الوقت، على أن يتم التبديل التلقائي وفقاً لحاجة المستخدم.

وتدعم السماعة التحكم في عناصر التشغيل عبر إيماءات الرأس، ومن المقرر أن تتوفر السماعة بألوان الأسود والأخضر وأيضاً اللون الأبيض بسعر 199 يورو.

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