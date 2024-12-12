تكنولوجيا: هواوي تطلق هاتف Mate X6 القابل للطي للأسواق العالمية بسعر 1999 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنضم هواوي للمنافسة في الأسواق العالمية بإصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Mate X6، والذي يأتي بمجموعة من التحسينات.

تشمل التحسينات المقدمة من هواوي في إصدارها الجديد Mate X6 كلاً من كاميرة الهاتف، والشاشة إلى جانب السعة الكبيرة للبطارية مقارنة بالحيل السابق.

أيضاً يتوفر هاتف Mate X6 في الأسواق العالمية بإختيارات ألوان تشمل الرمادي والأحمر وأيضاً اللون الأسود، كما يتميز الهاتف بسماكة 4.6مم عند فتح الشاشة أو 9.9مم عند طي الشاشة، كما يدعم الهاتف معايير IPX8 في مقاومة الماء والأتربة.

كما يتميز Mate X6 بشاشة LTPO OLED داخلية بحجم 7.93 إنش، ودقة عرض 2440 في 2240 بيكسل، وسطوع بنسبة 1800 nits، بينما تأتي الشاشة الخارجية بتقنية LTPO OLED وحجم 6.45 إنش، بجودة عرض FHD+ سطوع بنسبة 2500 nits، كما يدعم الهاتف الجيل الثاني من زجاج Kunlun.

ويضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات متغير من f/1.4 إلى f/4.0، وتضم إعدادات الكاميرة مستشعر periscope telephoto بدقة 48 ميجا بيكسل بميزة التكبير البصري حتى 4 مرات، أو التقريب بنمط macro حتى 5سم.

أيضاً تأتي الكاميرة الثالثة بدقة 40 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وميزة التركيز البصري، كما تضم الإعدادات مستشعر “Ultra Chroma”.

كما تقدم هواوي Mate X6 للأسواق بقدرة بطارية 5110 mAh، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 50W، الشحن العكسي، على أن يأتي الهاتف بواجهة EMUI 15، وسرعة في الشحن العكسي تصل إلى 50W، والشحن العكسي بقدرة 50W، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 7.5W.

ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي من هاتف Huawei Mate X6 في الأسواق العالمية بسعر 1999 دولار وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت، على أن يتوفر في الأسواق بدءاً من 6 من يناير.

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