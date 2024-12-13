شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توفير 125 مليون لتر.. مركز البيانات الجديد لمايكروسوفت لن يستخدم أى مياه للتبريد والان مع تفاصيل الخبر

تتخذ مايكروسوفت خطوات لتقليل البصمة البيئية لعمليات مركز البيانات المتوسعة من خلال تقديم تصميم تبريد خالٍ من المياه، ويهدف هذا النهج المبتكر إلى القضاء على استخدام أكثر من 125 مليون لتر من المياه سنويًا لكل مركز بيانات، وهي خطوة كبيرة في التكنولوجيا المستدامة.

ووفقا لما ذكره موقع "indiatoday"، تم إطلاق نظام التبريد الجديد، ويستخدم آلية "الحلقة المغلقة" التي تعيد تدوير المياه، وبالتالي إزالة الحاجة إلى إمدادات المياه العذبة.

ووفقًا لمايكروسوفت، تتم إضافة السائل في البداية أثناء مرحلة البناء ثم يتم تداوله باستمرار داخل النظام، وتضمن هذه الطريقة إعادة استخدام المياه بكفاءة، مما يقلل بشكل كبير من الاستهلاك الإجمالي.

كما شرحت مايكروسوفت فوائد هذه التكنولوجيا: "من خلال تبني حلول التبريد على مستوى الشريحة، يمكننا تقديم تحكم دقيق في درجة الحرارة دون تبخر المياه، بينما لا يزال الماء يستخدم لأغراض إدارية مثل الحمامات والمطابخ، فإن هذا التصميم سيتجنب الحاجة إلى أكثر من 125 مليون لتر من المياه سنويًا لكل مركز بيانات".

تعمل تقنيات التبريد السائل الجديدة عن طريق تدوير المياه بين الخوادم والمبردات لتبديد الحرارة بشكل فعال دون الحاجة إلى مياه إضافية.

لا يحافظ نظام الحلقة المغلقة هذا على المياه فحسب، بل يعزز أيضًا كفاءة عملية التبريد، مما يضمن عمل مراكز البيانات بسلاسة واستدامة.

وتؤكد مايكروسوفت على التزامها المستمر بالحفاظ على المياه، وذكرت الشركة: "نحن نستثمر باستمرار في تحسين تصميم وتشغيل مراكز البيانات الخاصة بنا لتقليل استخدام المياه"، مضيفة "في سنتنا المالية الأخيرة، عملت مراكز البيانات لدينا بمتوسط فعالية استخدام المياه (WUE) 0.30 لتر / كيلوواط ساعة."

وأوضحت الشركة، "هذا يمثل تحسنًا بنسبة 39% مقارنة بعام 2021، عندما أبلغنا عن متوسط عالمي قدره 0.49 لتر / كيلوواط ساعة، يرجع هذا الانخفاض في فعالية استخدام المياه إلى جهودنا المستمرة للحد بشكل نشط من هدر المياه، وتوسيع نطاق درجة حرارة التشغيل لدينا، ومراجعة عمليات مركز البيانات لدينا".

في حين ستستمر مراكز البيانات الحالية في استخدام مزيج من أنظمة التبريد بالهواء والمبردة بالماء، تستعد مايكروسوفت لتجربة تصميمات التبخر بدون ماء في مشاريع جديدة تقع في فينيكس بولاية أريزونا وماونت بليزانت بولاية ويسكونسن بحلول عام 2026.

وستعمل هذه المشاريع كأرض اختبار للتكنولوجيا الجديدة، بهدف دمج التبريد بدون ماء بالكامل في جميع مراكز البيانات المستقبلية.

تؤكد مبادرة مايكروسوفت على تفاني عملاق التكنولوجيا في الحد من تأثيره البيئي وسط الطلب المتزايد على البنية الأساسية لمراكز البيانات، ومن خلال الريادة في حلول التبريد بدون ماء، لا تعمل مايكروسوفت على تعزيز أهداف الاستدامة الخاصة بها فحسب، بل تضع أيضًا معيارًا للصناعة.