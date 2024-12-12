تكنولوجيا: جهاز Galaxy Book5 Pro ينطلق بمعالج Intel Lunar Lake واثنان من منصات الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري اليوم بشكل رسمي عن جهاز الحاسب Galaxy Book5 Pro الذي ينطلق بمعالج Intel Lunar Lake، واثنان من منصات الذكاء الإصطناعي.

يتميز جهاز Book5 Pro الجديد من سامسونج بشاشة Dynamic AMOLED 2X على أن يتوفر الجهاز باثنان من الأحجام بين 14 أو 16 إنش، مع تقنية “Vision Booster”، وطلاء مقاوم للإنعكاسات.

ويضم كلا النموذجين معالج Intel Lunar Lake، ووحدة المعالجة المركزية NPU بقدرة تصل إلى 47 TOPS، كما يضم الجهاز اثنان من منصات الذكاء الإصطناعي هما Galaxy AI الخاصة بشركة سامسونج وCopilot+ من مايكروسوفت، كما أن هذا الإصدار هو الأول بميزة “AI Select” المدعومة بمنصة Galaxy AI.

وتأتي ميزة “AI Select” بتجربة تحاكي ميزة رسم دائرة للبحث المطورة من جوجل، والتي تدعم المستخدم في رسم دائرة على صورة أو جزء من النص لبدء البحث، كما تدعم الميزة OCR أيضاً أو نسخ نص من صورة أو مسح كود QR.

أيضاً يمكن تنفيذ هذه المميزات عبر خاصية اللمس على الشاشة في نموذجي Galaxy Book5 Pro، كما يمكن لوحدة NPU أن تدعم تحسين وترقية الصور القديمة.

كما يدعم الجهاز تطبيق “Phone Link” الخاص بشركة مايكروسوفت لدعم إتصال الجهاز بهواتف الأندوريد، لدعم مميزات مثل التحكم المتعدد بإستخدام الهاتف، والفارة أو الأجهزة اللوحية، أيضاً من خلال ميزة “Second Screen” سيتاح تشغيل الأجهزة اللوحية كشاشة ثانوية.

وهناك أيضاً ميزة “Quick Share” التي تتيح مشاركة الملفات بسلاسة بين أجهزة Galaxy. ويضم Galaxy Book5 Pro بطارية تدعم الإستمرار بعمر شحن يصل إلى 25 ساعة، كما يتميز الجهاز بعدد 4 من المكبرات الصوتية بتقنية “Dolby Atmos”.

كما أضافت سامسونج تحسينات على كاميرة webcam بتقنية HDR، ودعم مستويات مختلفة من التعريض في صورة واحدة، وأيضاً مستويات ديناميكية مختلفة.

وللإتصال يأتي جهاز Galaxy Book5 Pro بعدد 2 من منافذ Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB-A، ومدخل 3.5مم للسماعات، كما يأتي بفتحة لقارئ بطاقة microSD، ويتوفر الجهاز بألوان الرمادي والفضي، على أن تكشف سامسونج لاحقاً عن سعر هذا الإصدار.

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