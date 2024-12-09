ماسك الأفوكادو لتطويل الشعر وعلاج القشرة.. حضريه بخطوات سهلة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تحتوي فاكهة الأفوكادو على العديد من الفيتامينات والدهون الصحية التي تساعد على ترطيب الشعر وتقويته وتحفيز نموّه، كما أثبتت الأبحاث احتواء الأفوكادو على مضادات الأكسدة ومجموعة من العناصر المفيدة التي تعالج قشرة الرأس والتهابات فروة الرأس، وفق ما ذكره موقع health line الطبي.

يمكنك تحضير ماسك الأفوكادو بـ 3 وصفات سهلة في المنزل، للحصول على شعر ناعم وكثيف، حسب ما أضافه موقع هيلث لاين الطبي، كالتالي:

ماسك الأفوكادو لعلاج قشرة الرأس

يساعد ماسك الأفوكادو على علاج قشرة الرأس، ويمكن تحضيره باتباع الخطوات التالية:

المكونات:

حبة أفوكادو.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

2 ملعقة كبيرة من زيت زيتون.

طريقة التحضير:

اهرسي الأفوكادو في وعاء، حتى يصبح خاليًا من الكتل.

ضيفي العسل وزيت الزيتون إلى الأفوكادو المهروسوامزجيهم جيداً.

ضعي المزيج على شعرك لمدة 45 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا باستخدام شامبو مناسب، وكرري هذه العملية مرة في الأسبوع.

ماسك الأفوكادو والمايونيز لترطيب الشعر

يمكن تحضير ماسك الأفوكادو والمايونيز باتباع الخطوات التالية:

المكونات:

نصف حبة واحدة من الأفوكادو.

كوب من المايونيز.

صفار بيضتين.

طريقة التحضير:

اخلطي ثمرة الأفوكادو مع المايونيز وصفار البيض.

ضعي المزيج على الشعر ودلكيه جيدًا.

أبقي المزيج على شعرك لمدة 40 دقيقة مع تغطيته بقناع.

اغسلي شعرك بالشامبو المناسب وجففي شعرك جيدًا.

ماسك الأفوكادو والموز لتطويل الشعر وتنعيمه

يمكن تحضير الماسك باتباع الخطوات التالية:

المكونات:

حبة واحدة من الأفوكادو.

حبة واحدة من الموز.

ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير:

اخلطي الأفوكادو والموز في الخلاط ليصبح خليطا متجانس.

أضيفي الزيت والعسل بعد وضع الماسك على شعرك.

اتركي الماسك لمدة 3 ساعات.

اغسلي الماسك بماء دافئ، وشامبو خالٍ من المواد الكيميائية.