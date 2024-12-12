نجوم العرب يحتفون باستضافة السعودية لكأس العالم 2034

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاعل عدد كبير من المشاهير العرب مع فوز المملكة العربية السعودية بحق استضافة كأس العالم 2034 على مواقع التواصل الاجتماعي، مباركين للمملكة بهذا الفوز ومتمنين لها دوام التطور والازدهار.

وكتبت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها الرسمي في إكس: “أبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان على الفوز باستضافة كأس العالم 2034”.

وشارك الممثل السعودي ناصر القصبي الخبر عبر حسابه الرسمي في إكس، أرفقه بتعليق: “أهلاً بالعالم”.

وشارك الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله مقطع فيديو يضم لقطات من المملكة على أنغام أغنيته “أنا سعودي وأفتخر”، أرفقه بتعليق: “ألف مبروك لوطني المملكة العربية السعودية استضافة كأس العالم 2034، وطن وقيادة وشعب لا يعرفون المستحيل”.

وكتب الفنان اللبناني راغب علامة عبر حسابه الرسمي في إكس: “مبارك للمملكة العربية السعودية شعباً وقيادة، وخصوصاً لصاحب الرؤية العظيمة سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، على هذا الإنجاز الكبير باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034”.

وتابع: “من الواضح بأن المملكة سوف تبهر العالم في إدارة هذا الحدث الكبير بإذن الله، نتمنى للملكة دوام النجاح والتطور والازدهار”.

وشارك الفنان راشد الماجد مقطع فيديو ضم لقطات عدة من المملكة عبر حسابه الرسمي في إكس، أرفقته بتعليق: “نبارك لمملكتنا العظيمة استضافة كأس العالم 2034، وكما قال سيّدي عرّاب الرؤية: “نحن لا نحلم… نحن نفكر في واقع يتحقق”.

وكتب الفنان السعودي رابح صقر عبر حسابه الرسمي في إكس: “أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد وعراب الرؤية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي كافة على هذا الإنجاز التاريخي. ألف مبروك لوطنا الغالي”.

أما الفنانة أصالة فشاركت صورة تعبيرية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع “كأس العالم” عبر حسابها الرسمي في إكس، أرفقتها بتعليق: “أسعدت شعبك وكنت قائداً ارتقيت برؤيتك حتّى نافست السحاب. مخلص وبك كلّ صفات البطولة. مبارك علينا أنّك بيننا، ونشهد إنجازاتك وتحقيق أحلام العرب، كل العرب”.

وتابعت: “شكراً أميرنا صاحب السموّ محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مبارك وطني، أحبتي، أهلي وأصحابي الغالين. أصحاب الفضل تستحقون أن تعيشوا هذا الفخر. وأشارككم الشعور بكلّ ما فيّ من حب وكل امتنان”.

وشاركت الإعلامية السعودية الصورة نفسها عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، أرفقتها بتعليق: “بكل سعادة وفخر، أتقدم بأجمل التبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034، وإلى كافة الشعب السعودي عامة. دام عزك يا وطني الحبيب”.

وتحت هاشتاغ “السعودية العظمى” و”كاس العالم 2034″، شارك الفنان ماجد المهندس مقطع من أغنيته “الله يحفظك يا محمد” عبر حسابه الرسمي في إكس، أرفقه بتعليق: “مبارك هذا الإنجاز، حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير محمد بن سلمان”.