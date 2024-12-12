إليسا “الأيقونة” في “بيلبورد” عربية: 25 عامًا من النجاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصدت النجمة اللبنانية إليسا جائزة “الأيقونة” خلال حفل توزيع جوائز “بيلبورد عربية” بنسخته الأولى، الذي أُقيم في العاصمة السعودية الرياض، بحضور نخبة من أبرز الفنانين العرب.

تسلّمت إليسا جائزتها من الفنانة القديرة يسرا، ووجهت كلمة مؤثرة، مهدية التكريم لوطنها لبنان وجمهورها وعائلتها، قائلة: “تكريمي اليوم هو عن مشوار 25 سنة مليء بالحب والنجاح والموسيقى. أفتخر بهذه الجائزة، فهي ليست لي فقط، بل لكل من دعمني وكان إلى جانبي في هذا المشوار. أهديها لوطني لبنان، الذي ألهمني بتاريخه وثقافته لتقديم كل ما هو جميل.”

وأضافت: “أشكر كل من دعمني، خاصةً من ساندني في الأوقات الصعبة. شكراً لأنكم أوصلتم صوتي إلى العالم. هذه الجائزة ليست لي فقط، بل للموسيقى العربية جمعاء.”

كما وجهت إليسا شكرها لعائلتها الصغيرة والكبيرة، مختتمة كلمتها برسالة مؤثرة لوطنها: “أهدي هذه الجائزة إلى لبنان، الذي علّمني الصمود والقوة رغم الظروف الصعبة، وأؤكد أننا سنستمر في الغناء والحلم مهما كانت التحديات.”

خلال الحفل، أمتعت إليسا الجمهور بأداء مجموعة من أشهر أغنياتها، بينها: “عايشالك”، “أجمل إحساس”، “لو تعرفوا”، “يا مرايتي”، و”هنغني كمان وكمان”، حيث تألقت بإطلالة مميزة وسط تفاعل كبير من الحضور.

يُعد هذا التكريم محطة جديدة في مسيرة إليسا الفنية الحافلة، والتي لطالما أثبتت خلالها مكانتها كرمز للإبداع والتأثير في الساحة الفنية العربية.