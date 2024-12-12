السعودية | الهيئة العامة للإحصاء تُطلق الإطار الوطني لضمان الجودة الإحصائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء إطار ضمان الجودة الإحصائية، الذي يقدم مبادئ ومعايير لجمع ومعالجة ونشر الإحصاءات الرسمية في المملكة العربية السعودية، واُعتمدت مواد الإطار بناءً على المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة، واتساقه مع إطار ضمان الجودة التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مراعاة تنظيم الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية.

ويتكون إطار ضمان الجودة الإحصائية من أربعة مستويات هي: إدارة النظام الإحصائي، وإدارة البيئة المؤسسية، والعمليات الإحصائية، والمنتجات الإحصائية، ويندرج تحتها 18 مبدًأ تتفرع لعددٍ من المعايير والأساليب التي تسهم في تحقيق الامتثال لتلك المبادئ.

وقد نشرت الهيئة العامة للإحصاء إطار ضمان الجودة الإحصائية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت من خلال نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، والاستفادة منه من قِبل المتخصصين في العمل الإحصائي أو الباحثين والمهتمين بهذا المجال، والمؤسسات الحكومية والخاصة.

ودعت الهيئة المهتمين بزيارة البوابة الالكترونية من خلال الرابط: www.stats.gov.sa للتعرف على إطار ضمان الجودة الإحصائية ، مشيرةً إلى ترحيبها بكافة الاستفسارات وطلب المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي (199009) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء ([email protected])

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