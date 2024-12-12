مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار يعقد اجتماعه الأول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار أمس، اجتماعه الأول برئاسة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وحضور مساعد وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار المكلف إبراهيم بن يوسف المبارك، وأعضاء المجلس.

واستعرض المجلس جدول الأعمال والخطط التنفيذية للهيئة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ورؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفاتها المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص الاستثمارية، بما يعمل على تعزيز الاستثمارات المباشرة والنوعية في المملكة، وإبراز الفرص الاستثمارية في القطاعات كافة، والعمل على تعزيز وتوحيد الجهود المرتبطة بالاستثمار في القطاعين العام والخاص.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط