الاقتصاد

مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار يعقد اجتماعه الأول

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار أمس، اجتماعه الأول برئاسة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وحضور مساعد وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار المكلف إبراهيم بن يوسف المبارك، وأعضاء المجلس.

واستعرض المجلس جدول الأعمال والخطط التنفيذية للهيئة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ورؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفاتها المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص الاستثمارية، بما يعمل على تعزيز الاستثمارات المباشرة والنوعية في المملكة، وإبراز الفرص الاستثمارية في القطاعات كافة، والعمل على تعزيز وتوحيد الجهود المرتبطة بالاستثمار في القطاعين العام والخاص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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