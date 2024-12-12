شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم دماغي كبير من مريض "خمسيني" بمستشفى بريدة المركزي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن أطباء جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بريدة المركزي، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، من إنهاء معاناة مريض في العقد الخامس من عمره، بعد اكتشاف ورم دماغي كبير تسبب له في آلام شديدة واضطراب في الذاكرة، وذلك بإجراء عملية جراحية دقيقة في المخ استغرقت ثلاث ساعات.

وذكر تجمع القصيم الصحي أن المريض راجع قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من صداع شديد، واضطراب في الذاكرة، وكلام غير متوازن، وقام الفريق الطبي المشرف على الحالة بإخضاع المريض إلى حزمة من الفحوصات الطبية والإشعاعية التي أظهرت وجود ورم دماغي كبير في تاجية الدماغ الأيسر، مع وجود علامات على وجود ضغط شديد على المخ ارتفاع الضغط داخله.

إجراءات العملية



أكد التجمع أن الفريق الطبي قرر البدء بإجراءات العملية الجراحية لاستئصال الورم، بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب، الدكتور عبدالله سويري، من إجراء العملية الجراحية الدقيقة واستئصال الورم كاملًا دون المساس بنسيج المخ الطبيعي ووظائفه، بعد أن تأكد أطباء التخدير، بإشراف الاستشاري الدكتور خيري رستم من جاهزية المريض للتخدير الكامل.

وأفاد التجمع بأن حجم الورم المستأصل بلغ قرابة ستة سنتيمترات، لافتًا بأن العملية تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، حيث تم نقل المريض بعدها إلى قسم العناية المركزة لمراقبة حالته الصحية والاطمئنان على وظائفه الحيوية والعصبية، واستعادته كامل درجة وعيه، وتماثله للشفاء.