شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يشارك فى الاحتفال باليوم الوطنى لقطر نيابة عن رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

الفريق مهندس كامل الوزير: 1. أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ويسعدنى أن أتقدم بالأصالة عن نفسي والإنابة عن السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء ببالغ التهنئة للشعب القطرى الشقيق بمناسبة العيد الوطنى لدولة قطر 2. مصر تعتز بالعلاقات الوطيدة التي تجمعها مع دولة قطر الشقيقة والأخوة القطريين 3. حضور هذا الإحتفال يأتي في نهاية عام مثمر من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين زاخرا بتبادل العديد من الزيارات الرسمية بين مسئولي البلدين ورجال الأعمال وفتح آفاق جديدة للإستثمار بين البلدين ،الشقيقين

شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك بحضور السفير طارق على فرج الأنصاري، سفير دولة قطر الشقيقة بالقاهرة وكل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين وأحمد كجوك وزير المالية والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة و محمد جبران وزير العمل والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية.

في بداية كلمته خلال الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يسعدنى أن أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، كما يسعدنى أن أتقدم بالأصالة عن نفسي والإنابة عن رئيس مجلس الوزراء ببالغ التهنئة للشعب القطرى الشقيق بمناسبة العيد الوطنى لدولة قطر ، كما أعرب عن سعادتى بحضور هذا الإحتفال باليوم الوطنى لدولة قطر الشقيقة في ضوء العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقة التي طالما جمع مصر بها وبشعبها الشقيق علاقات أخوة وتعاون على مستوى مختلف الأصعدة .

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرصه على حضور هذا الإحتفال في نهاية عام مثمر من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين زاخرا بتبادل العديد من الزيارات الرسمية بين مسئولي البلدين ورجال الأعمال وفتح آفاق جديدة للإستثمار بين البلدين ،الشقيقين لافتا الى ان هذه الزيارات قد حملت إشارة واضحة على عمق وأصالة العلاقات بين البلدين ومثلت دليلاً عملياً واضحاً على عزم قيادة البلدين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر التأكيد على أهمية تنسيق الرؤى والمواقف من أجل تعزيز قدرات البلدين بشكل عام في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية ، تلك التحديات غير المسبوقة التي تفرض على دولتينا العربيتين تقديم أولويات التعاون وتوحيد الجهود ونبذ أي خلافات ، والعمل بجد وهمة من أجل إعلاء قيم السلام والأمن والإستقرار والإحترام المتبادل والسعى من أجل تحقيق التنمية ورخاء الشعوب وتحقيق تطلعاتها في إحتلال مكانتها المستحقة على الساحة الدولية .

وأعرب الوزير عن إعتزاز وتقدير مصر للعلاقات الوطيدة والتي تجمعها مع دولة قطر الشقيقة وإخواننا القطريين بالإضافة إلي الروابط الأخوية والتاريخية والتي تمتد لما قبل تدشين العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين وتتجاوز الأطر الرسمية المعتادة خاصة مع ماتحمله العلاقة بين البلدين من فرص وقدرات لاسيما في شقها الإقتصادى ، والتي يجب الإستفادة منها وإستغلالها بالشكل الأمثل ، موجها الدعوة لجميع المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين للإنطلاق نحو تحقيق ذلك مؤكدا ان الإرادة المشتركة على إقتران العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين بالعزم الصادق على جعل القادم منها أكثر تميزاً من خلال النهوض بالعلاقات بين البلدين للوصول إلى آفاق جديدة تعزز فيها الإستثمارات المشتركة والتجارة البينية والسياحة والتعاون في المشروعات الإستراتيجية مثل مشروعات النقل والصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات ، حيث أن البلدين لديهما فرص وإمكانات واعدة على النحو الذى يدعم قاطرة التنمية والتقدم للبلدين .



وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء على تقدير الدولة المصرية للسلطات القطرية الكريمة والتي تحيط الجالية المصرية في دولة قطر برعاية أخوية في ظل الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين على كافة المستويات والأصعدة .



الاحتفال باليوم الوطني لقطر



جانب من الاحتفالية



كلمة وزير النقل