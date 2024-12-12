شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة اليوم الخميس 12-12-2024 فى القاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر، اليوم الخميس 12-12-2024، وذلك بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها للأحوال الجوية.

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية، درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية، وذلك على النحو التالي:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 13 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 12 العظمى 21.

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 12 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 12 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 العظمى 22.

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 02 والعظمى 19.

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 09 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 27.

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 12 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 07 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 27.

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 27.

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 11 والعظمى 27.

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 27.

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 29.

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 12 والعظمى 28.