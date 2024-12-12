شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قوافل طبية لخدمة المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

استمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية للمواطنين، نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدنى عدداً من القوافل الطبية بعدد من المناطق والأحياء السكنية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك فى إطار استمرار مراحل " حملة بلدك معاك " بعدد من المحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية .

تضمنت القوافل العديد من العيادات المتنقلة فى مختلف التخصصات الطبية، كذلك إجراء المسح الطبى لطلبة المدارس، كما تم تقديم العلاج والمستلزمات الطبية للمواطنين بالمجان، وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية (11105) مواطن من قاطنى تلك المناطق .

يأتى ذلك انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية التى توليها القوات المسلحة لكافة أبناء الشعب المصرى لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة خاصة فى المناطق الأولى بالرعاية بكافة محافظات الجمهورية .