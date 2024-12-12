شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الخميس 12-12-2024 بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالخميس، 12 ديسمبر 2024 09:35 ص
كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الخميس 12-12-2024، وذلك على النحو التالي:-
حالة الطقس نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.
درجات الحرارة العظمى والصغرى:-
- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.
- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.
- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.
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