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طقس اليوم الخميس 12-12-2024 بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة بالصعيد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الخميس، 12 ديسمبر 2024 09:35 ص

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الخميس 12-12-2024، وذلك على النحو التالي:-

حالة الطقس نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:-

-  القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

-  السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة.

-  السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

-  جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.

-  شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.

-  جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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