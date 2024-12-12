أخبار مصر

وظائف بالسعودية.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل 9000 ريال شهريا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف بالسعودية.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل 9000 ريال شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة العمل، في تلقى طلبات التقديم على 25 وظيفة متوفرة على مهنتى "مدير مطعم " و"شيف سوشي"، بشركة لتطوير الموارد الإدارية بالسعودية، وذلك بداية من اليوم، الخميس، الموافق 12 ديسمبر 2024، ولمدة 7 أيام.

أما عن تفاصيل فرص العمل المتوفر، فهى:

1- 15 مدير مطعم:
- الرواتب : تتراوح ما بين 6500 إلى 9000 ريال شهريا.
- السن من 28-36 سنة .
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.
- إجادة اللغة الانجليزية تحدثا وقراءة وكتابة .
- مؤهل عالى يفضل سياحة وفنادق
- توافر مهارات التواصل - ادارة الفريق - ادارة الوقت المرونة - اعداد الميزانيات ومراقبة التكاليف الاشراف على العمليات اليومية - ادارة المخزن - تطبيق معايير سلامة الأغذية. 2- 10 شيف سوشى:


- الرواتب : تتراوح ما بين 2500 إلى 3000 ريال.
- السن من 25-32 سنة كل شهر .
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في العمل كشيف سوشي.
- إجادة اللغة الانجليزية.
- مؤهل متوسط أو عالي.


وأوضحت وزارة العمل، أن المقبولين في تلك الوظائف سيحصلون على عدة مزايا، من بينها: توفير سكن، تأمين طبي، وتذاكر الطيران.


وأشارت إلى أنه على الراغبين في التقدم لتلك الـ وظائف، من خلال التوجه إلى مقر الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم العنوان : 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر – القاهرة، على أن يتم تقديم: سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية- صورة جواز سفر ساري - وصورة المؤهل الدراسي - وصورة شخصية - وفيديو مسجل بالصوت والصورة مدته 30 ثانية موثق على فلاشة يتضمن الإسم والسن والوظيفة الحالية والمؤهل الدراسي.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements