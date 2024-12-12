شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف بالسعودية.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل 9000 ريال شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة العمل، في تلقى طلبات التقديم على 25 وظيفة متوفرة على مهنتى "مدير مطعم " و"شيف سوشي"، بشركة لتطوير الموارد الإدارية بالسعودية، وذلك بداية من اليوم، الخميس، الموافق 12 ديسمبر 2024، ولمدة 7 أيام.

أما عن تفاصيل فرص العمل المتوفر، فهى:

1- 15 مدير مطعم:- الرواتب : تتراوح ما بين 6500 إلى 9000 ريال شهريا.- السن من 28-36 سنة .- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.- إجادة اللغة الانجليزية تحدثا وقراءة وكتابة .- مؤهل عالى يفضل سياحة وفنادق- توافر مهارات التواصل - ادارة الفريق - ادارة الوقت المرونة - اعداد الميزانيات ومراقبة التكاليف الاشراف على العمليات اليومية - ادارة المخزن - تطبيق معايير سلامة الأغذية. 2- 10 شيف سوشى:



- الرواتب : تتراوح ما بين 2500 إلى 3000 ريال.

- السن من 25-32 سنة كل شهر .

- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في العمل كشيف سوشي.

- إجادة اللغة الانجليزية.

- مؤهل متوسط أو عالي.



وأوضحت وزارة العمل، أن المقبولين في تلك الوظائف سيحصلون على عدة مزايا، من بينها: توفير سكن، تأمين طبي، وتذاكر الطيران.



وأشارت إلى أنه على الراغبين في التقدم لتلك الـ وظائف، من خلال التوجه إلى مقر الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم العنوان : 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر – القاهرة، على أن يتم تقديم: سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية- صورة جواز سفر ساري - وصورة المؤهل الدراسي - وصورة شخصية - وفيديو مسجل بالصوت والصورة مدته 30 ثانية موثق على فلاشة يتضمن الإسم والسن والوظيفة الحالية والمؤهل الدراسي.