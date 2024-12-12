شكرا لقرائتكم خبر عن غلق طريق "القاهرة - العين السخنة" بسبب الشبورة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قررت الإدارة العامة للمرور غلق طريق "القاهرة - العين السخنة" من الاتجاهين، بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وانعدام الرؤية أمام قائدي المركبات.



غلق طريق القاهرة - العين السخنة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قالت إنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة، صباح اليوم الخميس، تصل حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة 3 صباحًا إلى الساعة 9 صباحًا.



طريق القاهرة - العين السخنة

ونبهت هيئة الأرصاد، المواطنين على اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.



طريق القاهرة - السخنة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة، العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13.