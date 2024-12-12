شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب مرض الكبد الدهنى عديدة منها الأكل غير الصحى والجينات والان مع تفاصيل الخبر

مرض الكبد الدهنى من أكثر الأمراض شيوعًا لكنه يهدد الحياة، وهناك عوامل مختلفة مسئولة عن فشل صحة الكبد، والتى تشمل التغييرات فى نمط الحياة والنظام الغذائى وبعض الأسباب الوراثية التى تؤدى إلى اضطرابات التمثيل الغذائى، التى نتعرف عليها فى السطور التالية، بحسب موقع تايمز ناو.

مرض الكبد الدهنى، الناجم عن تراكم الدهون في الكبد، أصبح مشكلة صحية عالمية، تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار والجنسين.

ووفقًا للأطباء على الرغم من وجود العديد من الأسباب لمرض الكبد الدهنى، يعتقد الباحثون أن العوامل الوراثية والتغيرات في نمط الحياة هي الأسباب الرئيسية.

وتتميز هذه الحالة بتراكم الدهون المفرط فى الكبد، وغالبًا ما ترتبط بالعادات الغذائية السيئة وأنماط الحياة المستقرة والسمنة.

ومع ذلك تلعب العوامل الوراثية دورًا حاسمًا بنفس القدر، حيث تكون بعض الفئات السكانية معرضة لتشوهات التمثيل الغذائى التى تؤدى إلى تفاقم المخاطر.

كيف يتسبب نمط حياتك فى مرض الكبد الدهنى؟

يمكن أن تؤدى مشكلات نمط الحياة المختلفة مثل الإفراط فى تناول الوجبات السريعة إلى هذا المرض الخطير الذى يهدد الحياة.

يحدث ذلك عندما يتعامل جسمك مع الفائض عن طريق تحويل بعض السعرات الحرارية إلى دهون، والتى يتم تخزينها بعد ذلك فى خلايا الكبد.

وعندما تشكل الدهون أكثر من 5-10% من الوزن الإجمالي للكبد، فأنت مصاب بالكبد الدهني.

إن المراقبة المنتظمة لاختبارات وظائف الكبد والاشعة أمر ضروري، وخاصة للأفراد المعرضين لخطر كبير، ومع المزيج الصحيح من تغييرات نمط الحياة والأدوية المستهدفة والفحص الجيني يمكن تخفيف عبء الكبد الدهني، مما يضمن مستقبلًا أكثر صحة للسكان المعرضين للخطر.

قد تؤدي الأنظمة الغذائية الغنية بالفركتوز، وهو نوع من السكر، أيضًا إلى زيادة المخاطر لأنها تسبب تغييرات في تكوين بكتيريا الأمعاء أو الميكروبيوم.

الأسباب الجينية التي تؤدي إلى مرض الكبد الدهني

وفقًا لدراسات مختلفة، تم تحديد العديد من التغيرات الجينية المرتبطة بتطور مرض الكبد الدهني، ومن بين هذه التغيرات اختلاف معين في جين PNPLA3، الذي يوفر تعليمات لصنع بروتين يسمى أديبونيكتين، والذي يوجد في الخلايا الدهنية وخلايا الكبد.

وقد أكدت دراسة أخرى وجود أشكال وراثية من هذه الحالة، والتي قد تكون على وجه الخصوص بسبب طفرة في جين معين، وهو ABHD5.

ومن المرجح أيضًا أن تصاب بمرض الكبد الدهني إذا كنت

تعاني من زيادة الوزن أو السمنة

تعاني من مرض السكري من النوع 2

تعاني من مقاومة الأنسولين

تعاني من ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية

تعاني من انخفاض مستوى الكوليسترول الجيد أو الكوليسترول الجيد

علاج مرض الكبد الدهني

يوصي الخبراء عادةً بفقدان الوزن والنشاط البدني لعلاج مرض الكبد الدهني، ووفقًا لبيانات المعاهد الوطنية للصحة، فإن فقدان ما لا يقل عن 3-5% من وزن الجسم يمكن أن يقلل من الدهون في الكبد، في حين أن فقدان 7-10% من وزن الجسم يمكن أن يقلل من التهاب الكبد والتليف.

من منظور دوائي، تتطلب إدارة مرض الكبد الدهني نهجًا شاملاً. وفي حين تظل تعديلات نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام وإنقاص الوزن حجر الزاوية في العلاج، فإن التدخلات الدوائية تكتسب أهمية.