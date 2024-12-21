إعلام ألماني: المشتبه به في تنفيذ حادثة الدهس في ماغدبورغ سعودي الجنسية

أفادت صحيفة "فيلت" الألمانية، بأن المشتبه به في تنفيذ حادثة الدهس في ماغدبورغ سعودي الجنسية.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن سقوط 11 قتيلا على الأقل ونحو 80 مصابا جراء حادثة الدهس في سوق لعيد الميلاد بالمدينة، حيث أعلنت الشرطة عن توقيف شخص بعد الحادثة.

وكانت قد نقلت وكالة "فرانس برس"، عن المستشار الألماني أولاف شولتس قوله إن "حادثة الدهس في سوق لعيد الميلاد تثير أسوأ المخاوف".