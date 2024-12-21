خريس: لبنان وطن نهاني لجميع أبنائه وقاتلنا لمنع التقسيم والاحتلال لوطننا وسنبقى ندافع بكل قوة

اعتبر عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​علي خريس​، أنّ "المرحلة الّتي عشناها كانت من أصعب المراحل على الجميع، لكنّنا نعتز بصمود أهلنا وتشبّثهم في أرضهم، وهذا ما علّمنا إيّاه الأمام المغيّب ​موسى الصدر​"، مركّزًا على أنّ "​لبنان​ وطن نهاني لجميع أبنائه، وهذا ما يجب أن يتحلّى به جميع المواطنين، وهذا ما يجب علينا أن نبني عليه من خلال وحدتنا، ونؤسّس لمستقبل زاهر للوطن".

وأكّد، خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال، "أنّنا أكثر من يتمسّك بالوطن، وأوّل من انتمى لهذا الوطن، وكما فتح الإمام الصدر يده للجميع، ها هو رئيس مجلس النوّاب ​نبيه بري​ أيضًا يفتح يده لجميع أبناء الوطن. قاتلنا من أجل منع التّقسيم والاحتلال لوطننا، وسنبقى ندافع بكلّ قوّة".

وتوجّه خريس إلى "البعض الّذي أخذ يتحدّث عن تأجيل لجلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة"، قائلًا: "إنّ جلسة التّاسع من كانون الثّاني المقبل ستكون من أجل ذلك، وحينها نبدأ بالنّهوض بوطننا ومؤسّساته، من خلال تشكيل حكومة وتفعيل عمل كلّ قطاعات الدّولة".

ورأى أنّ "ما تقوم به إسرائيل هو بهدف التّقاتل الدّاخلي، وعلينا تفويت أي فرصة لهذا العدو، من خلال وحدتنا وتظافر جهودنا جميعًا، ليعود الوطن معافى على الرّغم من كلّ الدّمار الّذي خلّفته آلة الحرب الإسرائيليّة".