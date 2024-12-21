الإذاعة الإسرائيلية: الجيش يحقق بسبب الفشل باعتراض الصاروخ اليمني الذي انفجر بتل أبيب وخلف 30 مصابا

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أن "الجيش يحقق في سبب الفشل باعتراض الصاروخ اليمني الذي انفجر بتل أبيب وخلف 30 مصابا".

وكانت قد أفادت صحيفة "معاريف"، بأن "الحوثيين أطلقوا أكثر من 200 صاروخ وأكثر من 170 مسيرة متفجرة على إسرائيل منذ بداية الحرب"، لافتةً الى أن "الأمريكيين والقوات الجوية والبحرية الإسرائيلية اعترضوا معظم الصواريخ والمسيرات التي أطلقت من اليمن".

وفجر اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بارتفاع عدد المصابين نتيجة سقوط صاروخ على تل أبيب أُطلق من اليمن، إلى 16 مصابًا".

في حين أعلنت القواتِ المسلحةِ اليمنية، انه "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على المجازرِ بحق إخوانِنا في غزة، وضمنَ المرحلةِ الخامسةِ من مراحلِ الإسنادِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا استهدفتِ القوةُ الصاروخيةُ هدفاً عسكرياً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2".

وذكرت القوات، ان "الصاروخ أصابَ هدفَه بدقةٍ ولم تنجحِ الدفاعاتُ والمنظوماتُ الاعتراضيةُ في التصدي له".