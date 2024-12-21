وسائل إعلام روسية: مسيرات أوكرانية قصفت برجا سكنيا في قازان عاصمة تتارستان

أفادت وسائل إعلام روسية، بأن "مسيرات أوكرانية قصفت برجا سكنيا في قازان عاصمة تتارستان". هذا وأعلنت وكالة "تاس"، عن "رصد 8 هجمات بالمسيرات الأوكرانية في قازان منها 6 استهدفت مباني سكنية". وأعلنت سلطات تتارستان، عن "تعليق حركة الطيران في مطار قازان على خلفية الهجوم الأوكراني بالمسيرا"، لافتةً الى أن "هجمات بمسيرات أوكرانية استهدفت أبراجا سكنية في قازان".

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