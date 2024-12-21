آلان عون: لم يتم حتى الآن التوصل إلى تقاطع على اسم يمكن أن يحوز 86 أو حتى 65 صوتًا

أكّد عضو "اللّقاء التّشاوري المستقل" النّائب ​آلان عون​، أنّ "الحراك الرّئاسي المكثّف الجاري، هدفه الوصول إلى نتيجة في جلسة 9 كانون الثّاني المقبل، لكن يمكن القول إنّه حتّى الآن لم يتمّ التّوصّل إلى تقاطع على اسم يمكن أن يحوز 86 أو حتّى 65 صوتًا".

وكشف في حديث لصحيفة "اللّواء"، أنّ "بعد التّطوّرات والمواقف الأخيرة، التقى هو وعضو اللّقاء النّائب سيمون أبي رميا مؤخّرًا، عضو تكتّل "التّوافق الوطني" النّائب فيصل كرامي وبعض أعضاء كتلة "الاعتدال الوطني"، وسيكون هناك لقاء آخر مع الكتلة، من ضمن المساعي للتّوصّل إلى توافق على شخصيّة معيّنة".

وأشار عون إلى أنّ "حسب المعطيات، يمكن القول إنّه لو عُقدت الجلسة غدًا لن يتمّ انتخاب رئيس. أمّا حتّى موعد جلسة التّاسع من الشّهر المقبل، فحسب نتيجة الاتصالات الّتي ستجري بين العيدَين وبعدهما قبل الجلسة وحتّى 8 كانون، سنرى النّتيجة".