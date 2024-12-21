بيسكوف: موسكو لم تتلق طلبات بشأن زيارة شولتس إلى روسيا

كشف المتحدّث باسم الكرملين ​دميتري بيسكوف​ (Dmitry Peskov)، أنّ موسكو لم تتلقَّ أي طلبات لزيارة المستشار الألماني ​أولاف شولتس​ إلى روسيا.

وكانت قد ذكرت مجلّة "دير شبيغل" الألمانيّة، أنّ شولتس يعتزم زيارة روسيا في مهمّة سلام.

كما أشار المستشار الألماني في وقت سابق، إلى أنّه يعتزم التّحدّث مجدّدًا مع الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين، ليوضح له ضرورة مساهمته في إنهاء الصّراع في أوكرانيا، وذلك بعد محادثتهما الهاتفيّة في 15 تشرين الثّاني 2024، وهي الأولى بينهما منذ 2 كانون الأوّل 2022.

يُذكر أنّ بوتين كان قد أعلن الخميس الماضي، استعداد موسكو لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا دون شروط مسبقة، مع مراعاة الوضع الحالي وعلى أساس الإتفاقيّات الّتي تمّ التّوصل إليها سابقًا.