"أ ف ب": مقتل 16 جنديا في هجوم لمسلّحين في باكستان

أفادت وكالة "فرانس برس"، عن "مقتل 16 جنديا باكستانيا في هجوم شنّه مسلّحون على موقع للجيش قرب الحدود الأفغانية خلال الليل"، حسبما كشف مسؤولان في الاستخبارات. وذكر مسؤول كبير في الاستخبارات الباكستانية للوكالة رافضا الكشف عن هويته، أنّ "حوالى 30 مسلحا هاجموا موقعا للجيش" في منطقة ماكين في إقليم خيبر بختونخوا. وأضاف مسؤول آخر "قُتل 16 جنديا وأصيب خمسة آخرون بجروح خطرة في الهجوم".

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