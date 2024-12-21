شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الألمانى يعرب عن تضامنه الكامل مع ضحايا حادث الدهس فى ماجديبورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الرئيس الألمانى فرانك فالترعن تضامنه الكامل مع ضحايا حادث الدهس فى ماجديبورج وأسرهم، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن منفذ حادث الدهس يبلغ 50 عاما ولم يكن معروفا لدى السلطات، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وأكدت السلطات الألمانية، مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بعد أن صدمت سيارة مجموعة من الأشخاص فى سوق لعيد الميلاد فى مدينة مجديبورج بوسط ألمانيا، وقالت مصادر بالحكومة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية إن الشرطة اعتقلت السائق.

كما نقلت وكالة فرنس برس عن الإسعاف قوله إن الحادث خلف 11 قتيلا على الأقل وإصابة 60 إلى 80 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.