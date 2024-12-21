شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 17.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، يليه سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 19.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول بلغ 50.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 966.6 مليون جنيه، ثم "المصرف المتحد" بحجم تداول 57.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 809.9 مليون جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 30.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 644.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "حديد عز" بحجم تداول بلغ 5.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 614.3 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 979.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 561.3 مليون جنيه، ثم "جي بي كوربوريشن"، بحجم تداول 31.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 517.5 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية"، بحجم تداول 677 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 404.7 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 55.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 363.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 30526.71 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 8410.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 11532.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 37573.17 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 5.96% ليغلق عند مستوى 8630.72 نقطة.